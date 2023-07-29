消息称《圣剑传说》游戏将登陆 Xbox 平台

IT之家 7 月 29 日消息，Xbox 部门掌舵者菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）今天出席《最终幻想 14》粉丝节活动，和吉田直树共同这款游戏将于 2024 年春天登陆 Xbox Series S|X 游戏主机。

Square Enix 首席执行官桐生隆司在确认《最终幻想 14》游戏将登陆 Xbox 平台的同时，表示将会继续和微软公司展开深度合作。

桐生隆司表示：“自今天发布的公告开始，我们计划将尽可能多的游戏带给 Xbox 玩家”。

而根据国外科技媒体 Windows Central 报道，斯宾塞希望和 Square Enix 建立长期的合作关系，计划让《最终幻想》、《圣剑传说》、《王国之心》等系列登陆 Xbox 平台。

IT之家注：《圣剑传说》是一款经典的动作 RPG 游戏，玩家将在“法・蒂尔”世界冒险。本作将以仿佛绘本般的画面，配上幻想风的音乐，描述与系列主题“玛那”息息相关的故事。

《圣剑传说》目前已经在索尼 PlayStation、PC、任天堂 Switch，甚至于移动平台上线，但唯独没有登陆 Xbox One 或者 Xbox Series S|X 游戏主机。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。