裁员 1.1 万人，微软 2023 财年裁员人数刷新该公司纪录

IT之家 7 月 29 日消息，微软在 2023 财年（截至 2023 年 6 月 30 日）累计裁员 1.1 万人，目前全球员工数量为 22.1 万人，相比较 2022 年 12 月公布的 23.2 万人大幅减少。

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本财年共计裁员 1.1 万人，占总员工数的 5%，是微软裁员最厉害的一个财年。

IT之家上周报道，微软近期又解雇了超过 1000 名员工，其规模远超此前裁员 1 万人计划。

报告称本次裁员主要涉及销售和客服岗位，有些销售小组全员被裁掉。微软公司的销售和客服团队在峰值时，有数千名员工，这引发了整个行业的广泛关注。

微软还继续裁员工程项目经理和营销部门，只是目前暂未公布具体的裁员计划。

报道称微软内部彻底取消了客户解决方案经理岗位，部分受影响的员工转岗，但大部分员工直接被裁。

尽管整体下滑，但微软的国际就业人数出现增长，增加了 2000 人，首次超过 10 万人。相比之下，美国就业人数减少了 2000 人，为 12 万人。

按部门细分，销售和营销角色的同比下降幅度最大，从 2022 年 6 月到 2023 年 6 月减少了约 2000 人（4%），总计 45000 名员工。

产品研发岗位受到的冲击较小，同比减少约 1000 人（略高于 1%），至 72000 人。运营岗位的员工增加了 4000 人（近 5%），达到 89000 人。

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