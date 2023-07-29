捷豹投资 22.5 亿英镑加速电动化转型，要实现充电 15 分钟续航 200 英里

IT之家 7 月 29 日消息，捷豹（Jaguar）率先拥抱电器化趋势，于 2018 年 10 月在美国交付首辆 I-Pace 电动汽车，只是面对激烈的市场竞争，在成本、续航里程、充电速度和性能方面有所落后，导致其品牌电动汽车销量下滑。

捷豹为了扭转这种趋势，宣布投资 22.5 亿英镑（IT之家备注：当前约 206.78 亿元人民币），大幅提升其电动化产能与竞争力。

捷豹路虎相关负责人表示：“这一投资决定显示公司致力于实现 2030 年前成为一个现代化的豪华电动车品牌的战略目标”。

捷豹计划推出一款新的高端运动轿车，续航里程为 400 英里（约 643.74 公里），此外会配备快充功能，充电 15 分钟，可以续航 200 英里（约 321.87 公里）。

捷豹首席创意官 Gerry McGovern 表示，捷豹即将推出的电动汽车将体现四个关键属性：丰富（exuberance）、无畏（fearlessness）、独特（uniqueness）、进取（progressiveness）。

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