德国 2022 年游戏公司数量增长 15%，达 908 家

IT之家 7 月 29 日消息，据外媒 gamesindustry 报道，德国游戏产业协会（Game）发布报告，德国游戏公司数量同比增长 15.5%，达到 908 家。与 2022 年相比，开发商和发行商的员工数量增加了 7%。

IT之家从报告获悉，德国游戏产业和扩展的游戏劳动力市场在过去一年创造了超过 3 万个就业岗位。扩展的市场包括服务提供商、媒体、零售商、教育和公共部门的员工。

据了解，德国政府于 2020 年公布了一项针对国家游戏产业的重大资助计划，允许公司收回高达 50% 的开发成本。该基金适用于“小型和大型预算游戏”，截至 2022 年 11 月可用资金增至 7000 万欧元。

德国游戏行业贸易机构常务董事菲利克斯・法尔克表示：“大型游戏基金的启动意味着德国最终能够成为具有国际竞争力的游戏根据地。”

要获得资格，公司的总部或注册营业场所必须位于德国，自研的开发成本必须在 3 万至 40 万欧元之间（至高资助 50%），联合制作的开发成本必须至少为 10 万欧元（至高提供 50% 资助）。

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