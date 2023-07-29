消息称 Meta 元宇宙服务“地平线世界”移动端应用即将上线

IT之家 7 月 29 日消息，据海外记者 Janko Roettgers 的报道，Meta 长期开发的 VR 元宇宙服务“地平线世界”的移动版本可能很快就会推出。

▲ Super Rumble（图源 Meta 官网）

此前 Meta 已经确认正在开发“地平线世界”的移动版本，该服务目前在 Quest VR 设备上可用。根据最新报道，Meta 去年就已经构建了一个可以运行的移动版本，但 Metaverse 副总监 Nishal Shah 接受采访时表示：“我们最终没有发布它。（因为）与移动原生体验相比，它有些太过于像移动 VR 游戏了。”

Shah 并没有具体说明移动应用何时将会发布。在今年 1 月底，Meta 曾表示“地平线世界”服务将会“很快”登陆移动设备和网页，但直到目前依然没有发布。

Shah 告诉 Roettgers，一款刚刚在“地平线世界”内推出的射击游戏《Super Rumble》将成为“地平线世界”移动平台上测试的首批游戏之一。报道称，这款游戏的体验明显比平台上大多数其他游戏更好，因为它使用了从外部导入的对象、资源和纹理构建，这是“地平线世界”此前不可能实现的。目前 Meta 指定的开发者可以导入外部资源开发，未来该功能将会向更多开发者开放。

IT之家此前报道，《地平线世界》对于 Meta 来说并不是一个成功的项目。去年 10 月外媒报道称该平台用户不足 20 万。而相比之下，Meta 最近推出的社交平台 Threads 用户数天内就突破了 1 亿。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。