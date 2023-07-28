Meta 旗下短视频应用 Reels 业务规模与 TikTok 去年相当，年运行率 100 亿美元

IT之家 7 月 28 日消息，据路透社报道，Meta 周三公布的数据显示，Reels 视频的用户和广告商增长迅猛，并且正在迅速赶上字节跳动旗下的 TikTok。

据了解，Facebook 和 Instagram 上的 Reels 视频播放量目前每天超过 2000 亿次，高于去年秋天的 1400 亿次。Meta 高管贾斯汀・奥索夫斯基（Justin Osofsky）在接受采访时表示，Reels 的增长奠定了一个基础，让用户可以进一步变现。

“虽然 Meta 多年来一直在人工智能领域进行投资，但现在正转向业务最前沿，以改善公司服务中的内容推荐和广告。”他补充道。

扎克伯格在 Meta 公布第二季度业绩后的电话会议上表示，Reels 的年收入运行率已跃升至 100 亿美元，高于去年秋天的约 30 亿美元和去年夏天的 10 亿美元。

根研究公司 Insider Intelligence 测算，TikTok 同期在全球范围内的广告收入为 99 亿美元，预计今年的全球广告收入为 132 亿美元。

IT之家注：年运行率是一种根据过去的收入数据，预测较长时间段（通常为一年）中即将出现的收入的方法。

Insider Intelligence 首席分析师黛布拉・阿霍・威廉姆森（Debra Aho Williamson）称，Reels 增长的原因之一是 Meta 的广告平台，广告商可以无缝进行促销活动。

Meta 的首席财务官 Susan Li 表示，超过四分之三的 Meta 广告商都在 Reels 上投放广告。

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