华为 nova 10 Pro 手机官方翻新版上架官方商城，售价 2499 元起

IT之家 7 月 30 日消息，华为商城官微近日发布微博，宣传华为 nova 10 Pro 手机官方翻新版。

IT之家查询华为官方商城获悉，目前华为 nova 10 Pro 手机官方翻新版已经上架华为官方商城，128GB 版本售价 2499 元，256GB 版本售价 2799 元。

需要注意的是，同一客户仅限购 1 台，华为官方翻新产品来自官方正品机源，经过严格的华为官方翻新流程处理，进行全新包装，华为原装配件，外观成色接近新机，享受华为官方一年质保。

华为 nova 10 Pro 手机发布于 2022 年 7 月，128GB 版本发售价 3699 元，256GB 版本发售价 3999 元。

华为 nova 10 Pro 手机搭载高通骁龙 778G 4G 处理器，搭载前置 6000 万超广角镜头和 800 万前置人像特写镜头，配备双目立体视觉影像系统，两枚镜头均支持自动对焦，可实现 0.7-5 倍变焦范围。

该款手机拥有 4500mAh 电池，搭配华为 100W 超级快充 Turbo，号称 20 分钟充满。该机还支持 Wi-Fi 6 增强版、NFC、智感支付。

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