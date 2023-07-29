首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

荷兰首家蔚来汽车多功能服务中心 8 月 8 日开启试运营

2023/7/29 21:01:20 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
评论：

IT之家 7 月 29 日消息，蔚来汽车今日宣布，荷兰第一家蔚来多功能服务中心将在荷兰时间 8 月 8 日投入试运营

图片

▲ 图源 蔚来汽车官微（下同）

IT之家从蔚来官微获悉，该中心名为 NIO Hub | Utrecht，坐落于荷兰中部城市乌特勒支。蔚来介绍，乌特勒支是荷兰的第四大城市，也是荷兰的重要港口之一。NIO Hub | Utrecht 坐落于乌特勒支西北的布略克伦（Breukelen），靠近荷兰的 A2 高速公路，距离乌特勒支的蔚来换电站仅需五分钟车程

图片

蔚来表示，用户朋友可以在该中心体验蔚来目前在欧洲发布的车型，参与试驾等活动，完成车辆的购买、交付，进行车辆的维修保养，以及体验和购买 NIO Life 产品。

图片

据官方介绍，在 NIO Hub 的展厅里，蔚来将展示目前在荷兰销售的所有 5 款车型，ET5、ET7、EL7，以及上个月蔚来在欧洲刚刚发布的 ET5T 及 EL6。另外蔚来还特别为来店的用户准备了一个惊喜：蔚来 EP9。这台曾在纽伯格林北环赛道创下最快圈速纪录的传奇赛车，也将在 NIO Hub 中展示。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：荷兰蔚来汽车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用