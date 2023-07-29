丰田汽车将液氢发动机耐用性提高 30%，但距离商用仍任重道远

IT之家 7 月 29 日消息，据日本共同社报道，丰田汽车今日在日本大分县公布了正在进行商业化测试的液氢发动机汽车的开发状况。

▲ 图源 Pexels

在 5 月份完成世界首场测试赛的两个月后，丰田如今将液氢燃油泵的耐用性提高了 30%，加气时间也从 1 分 40 秒缩短到 1 分钟，车身重量则减轻了 40 公斤。尽管如此，实际应用中还存在很多问题，目前还没有达到可以公布上市时机的阶段。

液态氢需要储存在-253℃以下的环境中，这使得它比气态氢更难处理。对液氢动力汽车而言，最大的问题是向发动机输送燃料的燃油泵，这一零部件在超低温下很难正常工作，原因是不能像传统燃油车的燃油泵一样防止磨损。

截至 5 月份，液氢燃油泵的运行寿命仅为 10 小时，此次丰田通过改进零部件，将其寿命延长到了 13 小时，但距离能行驶数万公里以上的商用车所需水平还相差甚远。丰田表示，后续想找出恶劣环境下的运转不佳原因并进行改进，还有很多工作要做。

IT之家此前报道，德国宝马汽车也曾挑战燃烧氢气的内燃机汽车，但现在正在转向使用氢的燃料电池汽车，宝马认为将氢气先转化为电能是更具可行性的汽车氢能化方案。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。