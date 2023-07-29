蔚来汽车国内各大城市换电站、充电站、目的地充电站情况概览

IT之家 7 月 29 日消息，根据 CnEVPost 发布的最新报告，截至 7 月 28 日，蔚来在中国拥有 1591 个换电站、1535 个超级充电站和 1317 个目的地充电站（设置在酒店、商场、景点等目的地场所的充电站）。

蔚来汽车的充电站地图中还显示了 763449 个第三方充电桩。

蔚来的总部位于上海，因此在上海布局的换电站、超级充电站和目的地充电站数量最多。IT之家汇总信息如下：

换电站：

截至 7 月 28 日，蔚来在上海拥有 120 个换电站，其次是北京（86 个）和杭州（51 个）。

沈阳和哈尔滨两个东北城市换电站数量最少，分别为 7 个和 6 个。

超级充电站：

截至 7 月 28 日，蔚来在上海拥有 136 个超级充电站，其次是北京（65 个）和杭州（32 个）。

合肥和济南拥有的超级充电站数量最少，分别为 8 个和 7 个。

目的地充电站：

蔚来在上海拥有 85 个目的地充电站，其次是北京（53 个）和深圳（44 个）。

该公司在沈阳没有任何目的地充电站，在济南只有 6 个目的地充电站。

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