印度 PSLV-CA C56 运载火箭发射成功，搭载 7 颗新加坡卫星

IT之家 7 月 30 日消息，据央视报道，北京时间今天 9 时 00 分，印度空间研究组织 (ISRO) 在萨迪什・达万航天发射场使用 PSLV-CA C56 运载火箭成功发射新加坡 7 颗卫星。

此次任务是印度今年第 6 次发射， PSLV 系列火箭第 58 次飞行，PSLV-CA 型号的第 17 次飞行。

▲ 图源：ISRO

IT之家注：PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) 即极轨卫星运载火箭，是印度航天的两大主力火箭之一，具体细分还有 PSLV-G、PSLV-XL、PSLV-CA 等子型号，其中 CA 型号的 LEO 运力可达到 2.1 吨。

据介绍，这 7 颗卫星中包括主卫星 DS-SAR 和 6 颗副载客卫星，DS-SAR 是新加坡政府机构 DSTA 以及 ST Engineering 开发的一颗雷达成像地球观测卫星，将用于支持新加坡政府内各个机构的卫星图像需求。

DS-SAR 搭载以色列航空航天工业公司 (IAI) 开发的合成孔径雷达 (SAR) 有效载荷。ST Engineering 将使用它为其商业客户提供多模式和更高响应度的图像和地理空间服务。

ISRO 表示，这使得 DS-SAR 能够提供全天候的昼夜覆盖，并且能够在全偏振测量下以 1m 分辨率进行成像。

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