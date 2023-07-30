任天堂 Switch 游戏《迪士尼奇幻岛：米奇与好朋友大冒险》已发售，港服 289 港币

IT之家 7 月 30 日消息，《迪士尼奇幻岛》已于 2023 年 7 月 28 日发售，目前在任天堂 eShop 港服显示为 289 港币（IT之家备注：当前约 265 元人民币），容量显示为 6.6G，支持简繁中文。

【游戏介绍】

加入米奇与好朋友的行列，一起探索神秘的莫诺斯岛，寻回三本神秘之书，在灾难来临之前拯救世界！

化身为米奇与好朋友进入游戏世界

选择喜爱的角色，在平台上大显身手、解开趣味谜题，并和魔王进行极致对决的同时解锁特殊能力。

揭开《迪士尼奇幻岛（Disney Illusion Island）》的神秘面纱

在这座既美丽又神秘的岛屿上尽情奔跑、游泳、摆荡及跳跃，并探索丰富的生物群落、迷人的角色与隐藏的秘密。

4 人合作模式和朋友同乐

单人游玩或邀请三位朋友，以 4 人单机合作模式拯救莫诺斯岛。与好友组队，并使用绳索降落、跳蛙及热情拥抱等独特技能。

成为原版米奇卡通的一份子

手绘动画、原创配乐及原版配音员，带您体验全新的米奇与好朋友冒险旅程。

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