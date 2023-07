80% 代码秒生成！AI 神器 Copilot 大升级，百万开发者动嘴编码 5 年内成真

【新智元导读】AI 编码神器 Copilot 模型升级,5 年 80% 的代码自动生成,百万码农提速 55%。

码农 AI 神器又升级了!

就在刚刚,Github 官宣,Copilot 模型升级,5 年内 80% 的代码将自动生成。

GitHub Copilot 发布还不到两年,就已经为 100 多万的开发者,编写了 46% 的代码,并提高了 55% 的编码速度。

这次升级究竟改进了什么呢?

5 年,80% 代码自动生成

通过模型的改进,以及上下文过滤功能的增强,现在开发人员在写代码的时候可以获得更多量身定做的建议,满足需求。

而且,划重点!个人版和企业版都可以无压力使用。

据官博介绍,改进后的 AI 模型超越了之前的 Codex 模型,可以更迅速地为开发人员提供代码上的建议。

新模型由 OpenAI、Azure AI 和 GitHub 合作开发,与之前的模型相比,延迟时间缩短了 13%。

这意味着,GitHub Copilot 为开发人员生成代码建议的速度比以往任何时候都要快,有望大幅提高整体工作效率。

同时,新模型还有更为复杂的上下文过滤功能,能更广泛地考虑开发人员的上下文和使用模式。

这样,它就能更智能地过滤提示和代码建议,从而让开发人员获得针对其需求的建议。

数据显示,代码接受率相对提高了 6%,让开发人员能够专注于工作的创造性方面,而不是被乏味的编码任务所困扰。

GitHub Copilot 正在升级,改进了人工智能模型并增强了上下文过滤功能,从而为开发人员提供更快、更量身定制的代码建议。

Github 就像是第二大脑,能够帮你省去记忆的麻烦。

Github 的 CEO Thomas Dohmke 还曾表示,80% 的代码将在短短五年内生成。

他还表示,Copilot 测试版中 40% 的代码都是生成的,这让开发者的速度提升了 55%。

新一代生成代码 Copilot X

在微软将 GPT-4 能力集成到 Office 365 后,GitHub 曾官宣发布了,基于 GPT-4 的新一代代码生成工具 Copilot X。

具体来说,Copilot X 提供支持的体验有:Copilot Chat;Copilot for Pull Request;Copilot for Docs;Copilot for CLI。

这些新功能都是由 OpenAI 的 GPT-4 驱动的。

值得注意的是,由于速度延迟的原因,代码自动补全工具仍基于 GitHub 的 Codex 模型上,该模型是在 GPT-3 上训练的。

此前,微软已经将 GPT-4 集成到搜索、办公、写代码等各种真正意义上的生产力工具上,属实是拥有了开启第四次科技革命的力量。

资深大数据架构师祝威廉称,Everything powered by AI 已经不再遥远:

如果说,OpenAI GPT-4 只是个模型完成了从 0 到 1,微软则推动了其商业化直接前进一大步。 这次,Copilot X 的发布,直接降维打击上一代 Copilot。

就比如,GitHub 在 Copilot 中内嵌一个基于 GPT-4 的聊天窗口,专注于开发者场景,并集成在 VS Code 和 Visual Studio 上。

Copilot 不仅可以识别开发者输入的代码内容,报错信息显示,还可以对代码块的用途进行深入分析和解释,生成单元测试。

甚至还可以给出 debug 的建议。

此外,在 Copilot 中,你甚至不再需要键盘来编写代码。

只需坐在电脑前,说一句「嘿,GitHub!」,动动嘴皮子编代码就能实现了。

目前,GitHub 正在试验 GitHub Copilot Voice 新功能,一个基于语音的交互系统。

除了编写代码,通过 Copilot Voice,你甚至可以完成:代码跳转、控制 IDE、代码总结。

GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 曾表示,虽然自动补全代码已经大大提升开发人员的生产力,而全新的 Copilot X 能将开发人员的生产力提升 10 倍。

「软件开发的黄金时代已经来到聊天界面。」

工作效率提升 55%

早在 2 月份,GitHub 曾发布了个人版和企业版 Copilot 的重大更新。

简单来说就是,升级之后的 GitHub Copilot 将会具有更高的代码质量,以及更快的响应速度。

自发布以来,GitHub Copilot 已经为超过一百万人开发者提供了更强生产力,帮助他们提高了 55% 的编码速度。

但早在 2022 年 6 月首次推出时,只有 27% 的开发者会选择使用 GitHub Copilot 生成的代码。

如今,这一数字已经上升到了 46%。甚至在 Java 中,达到了 61%。

研究显示,在使用 GitHub Copilot 的开发者中,有 90% 表示可以更快地完成任务,其中 73% 的人能够更好地保持顺畅并节省精力。

与此同时,高达 75% 的开发者在使用 Copilot 时感到更有成就感,并且能够专注于工作。

为了实现这一目标,GitHub 做了如下关键技术改进:

- 升级后的 AI Codex 模型

将 Copilot 升级为新的 OpenAI Codex 模型,为代码合成提供了更好的结果。

- 更好的上下文理解

通过一种称为 Fill-In-the-Middle(FIM)的新范式,改进了 GitHub Copilot 给出的代码建议。

这种方法不仅会考虑代码的前缀,还会利用已知的代码后缀,并在中间留出空白让 GitHub Copilot 来填补。

如此一来,Copilot 就有了更多关于预期代码的上下文信息,以及自己应该如何去和程序的其他部分保持一致。

- 轻量级的客户端模型

使用轻量级客户端模型更新了 VS Code 的 GitHub Copilot 扩展,从而提高了建议代码的整体接受率。

现在,GitHub Copilot 通过使用关于用户上下文的基本信息(例如,上一个建议是否被接受),将不必要的建议减少了 4.5%

对标 Copilot,谷歌 Colab 放大招

微软 Copilot 练练升级后,谷歌也不甘示弱。

5 月,谷歌曾宣布,Google Colaboratory(Colab)即将加入全新的 AI 编码功能。

在 PaLM 2 的基础上,利用大量高质量代码数据进行微调之后,全新的「文生代码」模型 Codey 就诞生了。

而 Colab 的这些新功能,就是由 Codey 加持的。

Codey 代码生成模型支持 20 多种编码语言,包括 Go、谷歌标准 SQL、Java、Javascript、Python 和 Typescript 等。

通过实时的代码补全和生成,Codey 可以帮助用户更快地完成开发工作,同时提升代码的质量。

最重要的是,这个模型还专门针对 Python 和 Colab 的各种功能进行了专门优化。

看得出来谷歌为了各位深度学习应用和 Python 的开发者的使用体验,真的是很用心了。

微软和谷歌的编码神器,你更钟意哪个?

