国轩高科回应美国密歇根州 24 亿美元电池工厂项目延期：消息不实

IT之家 7 月 30 日消息，据澎湃新闻报道，作为去年美国联邦政府《通货膨胀削减法案》通过后，中国电池企业在北美投建的第一个电池工厂项目，国轩高科的密歇根州电池工厂的进展引人关注。

据美国密歇根州当地媒体近日报道，原计划在密歇根州大急流城开工的国轩电池工厂被批准延期一年，其总体完工时间也相应推迟一年至 2031 年。

7 月 30 日，国轩高科方面表示，“此消息不实”，但也表示无法透露关于项目的更多信息。

去年 10 月，密歇根州民主党州长格雷琴・惠特默宣布，国轩高科的美国子公司 Gotion Inc 将投资 24 亿美元（IT之家备注：当前约 171.84 亿元人民币），在密歇根州北部建造电池材料工厂，包括一个每年生产 15 万吨电池正极材料的工厂，以及两个年产电池负极材料 5 万吨的工厂。

IT之家注意到，当地时间 3 月 15 日，美国国会授权拨款 5.85 亿美元，以支持密歇根州三家总投资数十亿美元的动力电池工厂建设，其中包括福特汽车与宁德时代的合作项目，以及中国电池企业国轩高科美国子公司的项目。

据全球资讯机构 SNE RESERCH 最新数据，今年 1—5 月，国轩高科在全球动力电池装车量为 5.3GWh，同比增长 29.1%，排名第八。

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