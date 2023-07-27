网传理想汽车起诉成都一家“理想画室”，官方回应“不实信息”

IT之家 7 月 27 日消息，今日早些时候，微博博主 @叨哥胡侃 爆料称，成都一家名为“理想画室”的教育机构被理想汽车要求撤销注册商标，该画室正联系律师事务所和媒体准备反诉，并晒出相关截图。截图中，疑似理想画室的负责人声称，“他们（指理想汽车）把几乎全国所有的含理想的公司全部告了”。

IT之家经查询发现，这家“理想画室”分别于 2010 年 5 月 17 日和 2012 年 6 月 25 日申请了“理想画室 IDEALSTUDIO”和“理想画室”的注册商标，申请人为成都市武侯区理想艺术培训学校。截至发稿，2010 年申请的商标状态处于“等待实质审查”，而 2012 年申请的商标状态则是“撤销 / 无效宣告申请审查中”—— 该商标撤销一事仍处于审核阶段。

针对此事，懂车帝向理想汽车方面求证，得到回应：

理想汽车尊重社会各界对于“理想”一词合情合理地使用，无意采取任何法律手段。传闻中提及的理想汽车对“理想画室”发起诉讼，为不实信息。

不过需要注意的是，截至发稿，理想汽车仍未在官方社交平台上发表相关声明。

IT之家此前报道，前段时间理想汽车起诉“理想汽车贴膜店” 侵害商标权及不正当竞争的新闻引发网友热议，该案件于 7 月 20 日上午在山东临沂市中级人民法院不公开审理。理想汽车法务部官微于 7 月 24 日给出回应，称起诉的原因是该店【冒充理想汽车官方】进行销售、团购等在内的商业活动，并被当地车主举报。

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