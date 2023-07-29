理想魔毯空气悬架 8 月 OTA 升级至 2.0：新增运动魔毯选项，加强稳定性和支撑性

IT之家 7 月 29 日消息，理想汽车微信公众号发文，宣布理想魔毯空气悬架车型累计交付量正式突破 20 万辆，理想魔毯空气悬架即将在 8 月内通过 OTA 实现全面升级，进入 2.0 时代。

图源理想汽车公众号（下同）

IT之家附升级内容：

理想魔毯空气悬架 2.0 将提供舒适魔毯、运动魔毯两个选项。舒适魔毯保留了 1.0 的舒适、标准、运动三种舒适度模式；新增的运动魔毯同样提供了舒适、标准、运动三种舒适度模式，但带来了全新的调校风格，可以让用户体验到更好的稳定性和支撑性。针对运动魔毯的运动模式，理想进一步降低了空气弹簧的高度，让悬架表现更紧致。

运动魔毯的车辆纵向、横向车身控制都有所改进。纵向方面，改善了加速和刹车时的俯仰；横向方面，改善了变道、过弯时的侧倾。

此外，理想魔毯空气悬架 2.0 新开发的 CDC 调整策略，将应用到没有搭载空气悬架，但配备 CDC 连续可变阻尼减振器的 Air 车型上（理想 L8 Air、L7 Air）。

理想魔毯空气悬架结构：

前双叉臂悬架

后五连杆悬架

CDC 连续可变阻尼减振器

XCU 中央域控制器

智能空气悬架

六轴陀螺仪传感器 ×1

前轴加速度传感器 ×2

车身高度传感器 ×4

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