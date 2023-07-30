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蔚来 1600 座换电站达成：全国累计建成 1609 座换电站和 16954 根充电桩

2023/7/30 11:19:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 30 日消息，蔚来今日宣布 1600 座换电站达成。目前，蔚来全国已累计建成 1,609 座换电站和 16,954 根充电桩。

蔚来汽车电源管理副总裁沈斐表示，虽然离年底“超 2300 座”的目标还有距离，但新款三代站推出后会有一个爬坡期，本月会建成 100 座。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，随着 Power Journeys 丝绸之路实现打通，目前蔚来已累计完成 60 条布局，并将开启海外布局，年底实现欧洲市场五个国家一路换电。

他透露，目前蔚来已为 197596 位用户安装家充桩，新推出的 500KW 超快充桩目前已安装 488 根；蔚来已部署 16745 根蔚来公共充电桩，是中国布局公共充电桩数量最多的汽车品牌。

据称，蔚来公共充电桩已服务 110+ 品牌。其中，蔚来车主占 20.3%，其次为比亚迪和特斯拉。

IT之家此前报道过，蔚来本月初还上线了“充电地图”监测网站，可实时监测累计换电次数、换电站、超充站、目的地充电站、接入第三方充电桩等功能。

该网站不仅可以监测全国，还可以随意切换城市，筛选换电站、充电站、第三方充电桩。结合网站上线的时间点，可推测网站近期上线是为记录“里程碑时刻”而铺路。

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关键词：蔚来换电站

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