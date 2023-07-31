消息称问界 M9 将对标奔驰 GLS、路虎揽胜等车型，支持 800V 快充 / 后轮转向

IT之家 7 月 31 日消息，微博博主 @类星频道 昨日发布了一张疑似问界品牌“用户沟通会”的截图，其中透露了问界品牌全新旗舰车型 —— 问界 M9 的部分配置细节。

有关项目负责人消息透露，问界 M9 和 M5 同期立项，研发时长已超过两年半，并与重庆市政府达成合作，后者支持了问界的第三工厂建设 ——M9 车型专属的“高端现代化无人工厂”。

谈及对标车型时，这位负责人则声称由于 M9 规划时间更早，因此对标车型不是理想 L9，而是奔驰 GLS、路虎揽胜等旗舰 SUV 车型，且“目标是做 GLS、揽胜的平替”。

配置方面，新车将搭载下月发布的鸿蒙 HarmonyOS 4.0 车载系统，支持后轮转向（转弯半径小于 5.8 米），且高度小于 1.85 米。

此外，新车副驾配备有娱乐屏幕，后排还配备了激光投影。该车的二排、三排座椅将配备轨道，可实现前后一键移动。“女王副驾”“零重力后排座椅”等舒适性配置，问界 M9 均有望搭载。动力部分，根据此次透露的消息来看，新车基于 800V 平台研发，预计将支持超快充。

这位负责人最后声称，为了增加发布前的热度，将“争取与客户做月度沟通”。

IT之家此前报道，问界 M9 于 4 月 17 日首次亮相，余承东表示，问界 M9 不会对标 500 万以内最好的 SUV，而是 “1000 万以内最好的豪华车型”。余承东还称，AITO 问界 M9 将搭载 AI 大模型，详细功能体验将在今年秋季 AITO 问界 M9 发布会上正式揭晓。

问界 M9 车长 5230 mm，轴距 3110 mm，超过 80% 占比的全铝车身，采用全球最大一体压铸件（9000 吨）。此外，它得到华为全栈技术加持，将搭载 HarmonyOS 4 智能座舱和 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统。

余承东表示，“问界 M9 将重新定义 1000 万以下最好的智能 SUV”“那些号称 500 万元内最好的 SUV，他们是钢车身，我们是 80% 铝车身”“冰箱彩电沙发，都是小康水平，不是真正的豪华”。

目前，问界 M9 在华为商城页面中处于预售状态，意向金 5000 元抵 10000 元尾款。新车推出两种版本，增程版和纯电版的预计售价均为 50-60 万元。

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