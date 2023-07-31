滴滴支付：成都大运会打网约车支持数字人民币付款

IT之家 7 月 31 日消息，滴滴支付近日宣布，为助力大运会支付服务保障，滴滴支付提供出行场景的数字人民币付款功能。境内外用户在下载滴滴出行 App 后，打网约车时可使用数字人民币付款。

▲ 图源 滴滴出行官方微信公众号

滴滴支付表示，在滴滴出行场景中，快车、专车、豪华车已开通数字人民币的支付服务。境内外用户可在滴滴出行 App 的订单支付环节，选择“数字人民币”进行支付，境内用户还可为滴滴开通钱包快付，享受数字人民币的便捷支付体验。

公开报道显示，成都大运会将围绕三大核心场景 (大运村、赛事场馆、主媒体中心)、六大应用场景（管理、住宿、餐饮、医疗、购物、出行)、五大体验场景（天府国际金融中心、成都大学、东安湖体育中心、总部酒店、大运星餐饮样板餐厅)，建设数字人民币应用场景。

IT之家此前报道，作为成都第 31 届世界大学生夏季运动会的官方赞助商，滴滴在大运会执委会、成都市交通运输局指导下，组建了大运会独家网约车保障车队。滴滴车队准备了 300 台新能源汽车、300 位经过专业培训的滴滴司机师傅提供出行服务，同时提供 200 台储备车辆。

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