时隔一年，百度旗下无广告搜索平台“简单搜索 App”再次更新

IT之家 7 月 31 日消息，据IT之家网友反馈，百度旗下搜索平台“简单搜索 App”近日迎来 3.10.1 版本更新，距离上次更新时间已经过去了一年。

简单搜索是一款于 2017 年 7 月由百度搜索开发并上线的搜索 App，百度官方宣称这款应用“永无广告”。此外，该应用还提供纯净搜索模式、语音搜索、图像识别等功能。目前，简单搜索 App 安卓版 3.10.1 版本的体积为 65.52MB。

百度董事长兼 CEO 李彦宏曾在 2018 中国国际大数据产业博览会上谈到简单搜索 App，他表示 “简单搜索”这款产品可以通过语音与图像识别完成搜索，并且在展示的内容上对少儿与成人加以区别。

李彦宏以网上火热的“小猪佩奇”为例，成人用户进行搜索时，其结果会倾向于“小猪佩奇社会人”一类；而儿童进行搜索时，则更倾向于展示更适合他们观看的内容。除此之外，李彦宏还承诺：“简单搜索”永远不放广告。

这款无广告搜索平台在推出之时曾引发网友热烈讨论，但现在显然已经被人们所淡忘。

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