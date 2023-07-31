消息称富士康子公司确定在印度建厂：投资额 160 亿卢比，将创造 6000 个岗位

IT之家 7 月 31 日消息，据路透社报道，一位知情的印度泰米尔纳德邦政府高级消息人士透露，富士康子公司工业富联将于今日与该邦政府签署协议，建设一座新的电子元件工厂，该工厂将创造 6000 个新的就业岗位。

▲ 图源 工业富联官网

消息人士补充表示，工业富联计划投资 160 亿印度卢比（IT之家备注：当前约 13.92 亿元人民币）在泰米尔纳德邦首府金奈附近的 Kancheepuram 区建设园区。该工厂将与目前富士康在金奈附近的庞大园区分开，后者是富士康在印度组装 iPhone 的场所，并拥有超过 35000 名员工。

富士康和泰米尔纳德邦政府均没有立即回应置评请求，但该邦政府今日在 LinkedIn 上表示，预计今日将发布“重大公告”，并且该公告将意味着泰米尔纳德邦会保持“印度电子强国的地位”。

IT之家此前报道，工业富联正在与泰米尔纳德邦就这项投资进行谈判，该公司的目标是在 2024 年实现工厂竣工。工业富联主要业务涉及通讯、移动网络、云计算设备、精密工具及工业机器人。

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