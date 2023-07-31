马斯克：两年内将从“缺硅”变为“缺电”，阻碍 AI 发展

IT之家 7 月 31 日消息，近日，全球首富马斯克再次表达了他对电力供应的担忧，他预计未来两年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能成为人工智能发展的阻碍。

马斯克在一场会议上对能源业高管表示：“确实需要更快地确定 (供电) 项目的时间表，并具有高度的紧迫感。我最大的担忧是紧迫感不够。”

马斯克表示：电力短缺可能会造成严重后果，就像最近缺芯阻碍科技和汽车行业一样。而这一次，缺电可能会阻碍 AI 的发展：“我的预测是，我们将从…… 今天的硅极度短缺变成…… 两年内的电力短缺。这大致就是事情的趋势。”

IT之家注意到，上个月，马斯克在奥斯汀举行的能源会议上预测，随着电动汽车消费的增加，2045 年的电力需求较目前增加两倍。马斯克预测，到 2030 年，全球销售的新车中有一半将是电动汽车。

根据 Digital Information World 发布的最新报告，数据中心为训练 AI 模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到 2030 年，美国数据中心的电力需求将以每年约 10% 的速度增长。

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