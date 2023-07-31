三星即将在印度生产 Galaxy Z Fold5 / Flip5 手机，比上代更快

IT之家 7 月 31 日消息，据印度经济时报消息，三星公司高管周四表示，该公司将在印度生产其旗舰产品 Galaxy Z Fold 5 和 Flip 5，以满足当地需求，这两款手机计划于 8 月 18 日在印度推出。

三星西南亚总裁兼 CEO J B Park 表示，这两款最新的折叠屏手机将在北方邦诺伊达工厂制造。

三星从去年 12 月开始在印度生产 Fold 4 和 Flip 4 系列，比它们的上市时间晚了四个月。IT之家注意到，与第四代折叠屏系列推出四个月之后才在印度生产不同，Galaxy Z Fold 5 / Flip 5 上市之初便立即在印度本地生产，印度消费者从一开始就能买到“印度制造”的 Galaxy Fold 5 和 Galaxy Flip 5。

市场研究和分析公司 Counterpoint Research 预测，全球可折叠智能手机出货量将从 2026 年的 7860 万部增长到 2027 年的 1.015 亿部，该细分市场将由三星和苹果主导，该公司预计苹果的可折叠 iPhone 将于 2025 年推出。

根据市场研究公司的数据，三星在 2023 年一季度以 20% 的份额领导了印度智能手机市场，并且在 5G 手机出货量方面也保持了领先地位，占 24% 的份额。

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