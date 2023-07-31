状态良好，神十五航天员回地球后首次与公众见面

IT之家 7 月 31 日消息，据央视新闻报道，神舟十五号航天员乘组已返回地球 57 天。今天下午，费俊龙、邓清明、张陆 3 名航天员与公众见面。目前，神十五航天员全面转入恢复观察阶段，身心状态良好。待完成任务返回后恢复健康评估总结，他们将转入正常训练工作。

神舟十五号载人飞行任务是中国空间站建造阶段最后一次飞行任务，于 2022 年 11 月 29 日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。

IT之家据此前报道汇总，神舟十五号乘组在轨期间，圆满完成了 4 次出舱活动任务，成为执行出舱任务次数最多的乘组，还开展了多次载荷出舱任务，8 项人因工程技术研究、28 项航天医学实验，以及 38 项空间科学试 / 实验，涵盖了生命生态、材料科学、流体力学等，获取了宝贵的实验数据。

作为迄今为止执行任务时平均年龄最大的航天员乘组，他们不仅刷新了中国航天员单个乘组出舱活动次数的纪录，还见证了中国空间站全面建成的历史时刻。

北京时间 2023 年 6 月 4 日 6 时 33 分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员费俊龙、邓清明、张陆身体状态良好，神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。

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