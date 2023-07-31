消息称三星 Galaxy S24 + 手机屏幕尺寸为 6.65英寸，接近上代机型

IT之家 7 月 31 日消息，按照往年惯例，三星 Galaxy S 旗舰系列手机会推出三款机型，今年也不例外。

据博主 @ i 冰宇宙 透露，三星 Galaxy S24 + 手机的屏幕尺寸为 6.65英寸。如果爆料属实，意味着 Galaxy S24 + 与上代的 Galaxy S23 + 机身的屏幕尺寸非常接近，后者的官方尺寸为 6.6 英寸。

三星通常会把 Plus 机型看作标准版机型的尺寸升级版，硬件配置方面往往不会有太大升级。

例如今年早些时候推出的 Galaxy S23 + 手机，该手机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，配备 6.6 英寸 FHD + 直屏，分辨率为 2340x1080，峰值亮度为 1750 尼特，支持 48~120Hz 自适应刷新率。除了屏幕尺寸增大，Galaxy S23 + 的其余屏幕参数均与标准版一致。

▲ Galaxy S23 系列

影像参数也是如此，Galaxy S23 + 与标准版机型均配备 1200 万像素超广角镜头、5000 万像素广角镜头以及 1000 万像素长焦镜头，均支持 3 倍光学变焦以及 30 倍数字变焦。

续航配置是两款手机为数不多的差别，Galaxy S23 + 电池容量为 4700mAh，支持 45W 快充，标准版机型为 3900mAh，支持 25W 快充。

▲ 三星 Galaxy S23 系列

目前，关于 Galaxy S24 系列的爆料还尚少，三星能否为 Plus 机型带来更多的升级，也是这款新机的一大看点。IT之家也会对三星 Galaxy S24 系列持续关注，并带来最新报道。

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