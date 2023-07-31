包含 AI 数码变焦，消息称多项三星 Galaxy Z Fold5 / Flip5 手机首发功能将下放至 S23 系列

IT之家 7 月 31 日消息，科技博主 @i 冰宇宙 今日发布微博透露消息称，三星 Galaxy Z Fold5 / Flip5 两款新机上首发的一系列影像增强功能，预计 Galaxy S23 系列在升级至 One UI 6 版本系统之后均可获得。

截至IT之家发稿，i 冰宇宙已经预热了如下有望下放至 Galaxy S23 系列机型的功能：

基于 AI 的数码变焦算法：将已拍摄的多张照片进行合成，再通过 AI 模型处理、高画质图像增强网络、HDR 等多个流程，形成一张基于 AI 模型的高画质照片，能够降低图像中的噪点、调整细节和色彩。

文本扫描增强：通过算法，对拍摄 / 扫描文本时意外造成的模糊、遮挡等失误进行改善，能够使文本内容重新变得清晰，并去除文件上的遮挡（如拿着文件的手指）。

照片重录：若摄像头上沾有污渍，会导致拍出来的照片“雾蒙蒙”。三星 Fold5 / Flip5 手机搭载了“照片重录”功能，可消除照片雾化影响，从而变得更加清晰。此外 i 冰宇宙还提到，该功能拥有 30%-50% 的速度提升。

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