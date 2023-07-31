消息称三星下一代旗舰手机 Galaxy S24 Ultra 将采用钛合金边框

IT之家 7 月 31 日消息，长期关注三星手机的爆料人士 Ice universe（国内账号为 i 冰宇宙）昨日在推特发文，暗示三星下一代旗舰手机 Galaxy S24 Ultra 有望用上钛合金边框。

起初，他只是放出了一张元素周期表，并配文“22”（IT之家注：钛元素在元素周期表中的原子序数为 22）。

评论区有网友进一步询问“跟 S24 Ultra 有关吗？是不是要用上钛合金边框了？”，ice universe 给出了不否定的回答。

至于微博这边，i 冰宇宙也放出对应爆料：“卢钛文，总算在 S24 Ultra 小小激进一次。”（三星手机移动业务负责人卢泰文，谐音梗）

IT之家此前报道，称苹果的 iPhone 15 Pro 将推出钛合金版本，科技博主 URedditor 也曝光了实拍图。

如果上述消息均属实，就意味着苹果、三星两家公司继智能手表之后，将在下一代旗舰机型上采用钛合金边框。相比于不锈钢或铝合金边框，虽然钛合金边框重量上并不占优，但是其具有较高的强度-重量比。当然，需要注意的是，钛合金的成本接近铝合金的 10 倍，因此三星有可能仅在 Galaxy S24 Ultra 这一旗舰机型身上试试水。

▲ 图为 三星 Galaxy S23 Ultra

另据外媒 sanmobile 报道，三星有可能在 Galaxy S24 产品序列中使用“铠甲铝”（Armor Aluminum）机身设计，并在后续推出的旗舰机型中引入钛合金边框。

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