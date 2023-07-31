深圳 3 部门联合约谈滴滴出行与高德打车平台，要求立即清退不合规车辆

IT之家 7 月 31 日消息，据 21 世纪经济报道，从深圳市交通运输局处获悉，近日，深圳市交通运输局与深圳市公安局、深圳市市场监督管理局联合对滴滴出行、高德打车两家头部平台进行警示约谈，3 家主管部门指出两家平台均存在涉嫌扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定的投诉与舆情。

报道称，约谈要求中提到，两家平台公司要坚守依法合规经营底线，滴滴出行应立即清退被通报的 3517 辆不合规车辆，高德打车聚合平台要督促其合作平台立即清退被通报的 40 辆不合规车辆，强化资质审核，不得向无证车辆提供运营服务。

据IT之家此前报道，这不是本月第一次出现网约车平台被约谈的情况。7 月 26 日上午，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对滴滴出行、高德打车、T3 出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈。

约谈指出，当前网约车行业发展总体平稳有序，合规率持续提升，市场秩序进一步规范，但仍有部分网约车平台、聚合平台公司存在企业主体责任落实不到位、随意调整运营规则、侵害乘客和从业人员合法权益、扰乱市场公平竞争秩序等问题，存在不稳定风险隐患，甚至个别平台公司出现了运营安全事故。

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