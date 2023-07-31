“清朗・成都大运会网络环境整治”专项行动处置违法违规账号 633 个

IT之家 7 月 31 日消息，据网信中国官方公众号消息，“清朗・成都大运会网络环境整治”专项行动于 7 月 18 日起开展，为期 20 天。

截至目前，微博、抖音、快手、今日头条、百度、微信、搜狐、淘宝、闲鱼等重点平台累计处置违法违规账号 633 个，清理相关信息 4200 余条。

IT之家附部分典型处置案例：

传播大运会谣言信息。 “sunyujun112”、“用户 7807042144862”、“不安分的馒头”等网络账号发布大运会筹备相关谣言，编造志愿者虚假招募信息，恶意翻炒旧闻旧事关联大运会，欺骗误导网民。已依法对上述账号作禁言、关闭处置，并暂停相关账号营利权限。

利用“伪公益”恶意营销炒作。 “团队 2”、“农村记录生活 @车干”、“大爱无疆青哥正能量”等网络账号，以帮扶救助、记录日常等名义，摆拍发布多条涉大运会相关地区留守儿童、老人等“贫困”生活视频信息，恶意卖惨、骗取流量，造成恶劣影响。已依法对上述账号作禁言、关闭处置，并抹除相关账号新增粉丝。

煽动地域歧视、群体歧视。 “LU_LU_f”、“山丘灬之王”等网络账号借讨论大运会有关话题，对特定地域、特定群体进行恶意贬低歧视，挑拨攻击对立情绪。已依法对上述账号作禁言处置。

假冒仿冒账号发布信息。 “蓉 E 行天府通”、“淮州新城”、“看见泸州”等网络账号擅自使用含有行政区划的名称，发布涉大运会相关地区通报、公示、泛资讯等信息，故意混淆视听、误导公众。已依法对上述账号作禁言处置。

对参赛运动员恶意揣测攻击。 “阿志侃体坛”、“毒蛇爱体育”、“志聊体育”等网络账号，针对运动员参加大运会有关情况，发布恶意揣测、质疑攻击等言论。已依法对上述账号作禁言处置。

发布涉大运会违规售卖信息。“母彩蓉”、“kylinliyoumei”、“zeroliuml”等网络账号发布违规售卖大运会赛事门票等信息，还有部分电商平台店铺发布涉大运会吉祥物“蓉宝”的违规售卖信息。已依法对上述账号作禁言处置。

据了解，成都第 31 届世界大学生夏季运动会于 7 月 28 日至 8 月 8 日举行，共设置射箭、体操、田径、羽毛球、篮球、跳水、击剑、柔道、艺术体操、赛艇、射击、游泳、乒乓球、跆拳道、网球、排球、水球和武术 18 个竞赛项目，共产生 269 枚金牌，有来自约 170 个国家和地区的 1 万余名运动员及官员赴蓉参加。

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