大疆 OSMO Action 4 运动相机将于 8 月 2 日发布

IT之家 7 月 31 日消息，大疆官宣 8 月 2 日发布新品，slogan 为“亮出本色”，从图来看就是之前曝光的大疆 OSMO Action 4 运动相机。

根据之前的爆料，这款新品将采用 1/1.3 英寸 CMOS，配备视角 155° f / 2.8 镜头，支持 4K 120p 慢镜头拍摄，支持 10bit & D-Log M，支持竖拍，支持 18 米防水，重 145 克。

参考IT之家此前报道，大疆在 2022 年 9 月发布了 Osmo Action 3，售价 2299 元起。

参数方面，Osmo Action 3 搭载 1/1.7 英寸 CMOS，可拍摄 4K / 120fp 和 1200 万像素照片，支持 D-Cinelike 色彩模式、延时摄影和数码变焦。

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