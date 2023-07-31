小米明日将在印度发布 Redmi 12 4G / 5G 手机，消息称其 10999 卢比起售

IT之家 7 月 31 日消息，小米已宣布 Redmi 12 5G 手机将于 8 月 1 日在印度迎来全球首发。根据爆料者 @pyabhishekhd 的说法，这款手机起步价为 10999 卢比（IT之家备注：当前约 957 元人民币）。

据他所说，Redmi 12 4G 分为两个版本，分别为 10,999 卢比和 12999 卢比，而 Redmi 12 5G 分为三种规格，分别为 13999 卢比 14999 卢比 15999 卢比。

根据之前的爆料，Redmi 12 手机采用 6.79 英寸 FHD + 分辨率 LCD 屏幕，刷新率为 90Hz。Redmi 12 前置 8MP 居中打孔单摄，后置 50MP+8MP+2MP 三摄。

▲ 图源 GSMArena（下同）

硬件配置方面，Redmi 12 搭载联发科 Helio G88 芯片，仅支持 4G 网络，并提供 4/8GB+128/256GB 存储组合，支持 microSD 卡扩展。该机电池容量为 5000mAh，支持 18W 快速充电和侧边指纹识别，并配有 3.5mm 耳机插孔。

此外，根据 Geekbench 信息，Redmi 12 5G 的处理器可能为骁龙 4 Gen 2，而在处理器之外该机是否和 Redmi 12 有其他差别。

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