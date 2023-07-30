苹果屏幕时间控制功能失灵，家长反映无法限制孩子们的手机使用

IT之家 7 月 30 日消息，据《华尔街日报》报道，一些使用苹果产品的家庭反映，苹果的屏幕时间控制功能出现故障，无法有效地限制孩子们的手机使用时间和观看内容。苹果公司承认了这一问题，并承诺将进行更新以解决问题。

苹果在 2018 年推出了屏幕时间（Screen Time）功能，其中包含一个名为“休息时间”的设置。这个功能旨在让父母可以通过自己的设备对孩子们的 iPhone、iPad 和 iPod 上的应用程序进行限制和控制。然而，最近父母们发现，他们所做的设置没有生效，孩子们可以无限制使用应用，甚至可以浏览成人内容。

“我们知道有些用户可能遇到了一个问题，即屏幕时间设置意外地被重置，”苹果的一位代表告诉《华尔街日报》，“我们非常重视这些报告，并且一直在，并将继续进行更新以改善情况。”

IT之家注意到，苹果在 5 月发布了 iOS 16.5 版本更新，称该更新将修复“一个问题，即屏幕时间设置可能被重置或者无法在所有设备上同步”。但在测试中，即使是 iOS 17 的新公开测试版中，该错误仍然存在。

目前尚不清楚这个问题是何时开始出现的，但苹果的讨论页面上有一些关于家长控制问题的投诉，早在 2020 年就已经出现，并且一直持续到本月。

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