马斯克的巨型发光 X 标志被拆除，此前因灯光太刺眼遭投诉

IT之家 8 月 1 日消息，亿万富翁埃隆・马斯克于去年 10 月以 440 亿美元收购了 Twitter，最近将其改名为“X”。上周五，该公司在其位于旧金山市中心市场街的总部大楼顶部安装了一个发光的巨型 X 标志，以表明该公司将继续留在旧金山，不会像其他一些企业那样离开这座城市。马斯克在一篇帖子中写道：“美丽的旧金山，虽然别人背弃了你，我们永远是你的朋友。”

然而，这个标志并没有得到邻居们的欢迎，他们抱怨标志的灯光太刺眼，影响了他们的生活。周末期间，旧金山建筑部收到了 24 份投诉。那些提出投诉的人说，这个标志是在没有许可证的情况下安装的，是不安全的，而且是一种滋扰。还有人抱怨，它闪烁的灯光让居民难以入睡。

IT之家注意到，一些 X 用户也在该平台上发布了视频，展示了巨型 X 的发光、脉动和闪烁效果，并对其表示不满。用户 @itsmefrenchy123 说，如果这个明亮的标志就在自己的卧室对面，我会“暴跳如雷”。用户 @DollyMarlowe 写道：“我只是对这种毫无顾忌的行为感到震惊。”

但这个巨型 X 标志并没有停留太久。周一，人们看到工人们正在拆除发光的 X。建筑部的一位发言人通过电子邮件表示：“业主将因未经许可安装发光结构而被收取费用。”X 公司表示，拆除是自愿的。周末期间，建筑部的一名检查员在一份报告中写道，该公司的代表两次拒绝了市政官员想要检查标志的要求。检查员指出，一名代表说这个标志是临时的。

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