立讯代工 Vision Pro 头显背后：有技术、有能力，已得到苹果认可

IT之家 8 月 1 日消息，此前消息称，立讯精密成为苹果 Vision Pro 头显的唯一组装合作伙伴。而根据 Financial Times 最新报道，立讯精密之所以能得到苹果的“宠爱”，其中一个重要原因是，在开发原型期间充分展示了灵活性，满足了苹果的各种“疯狂”想法，并有实力和能力将其变为现实。

虽然苹果官方从未宣布立讯精密是苹果 Vision Pro 头显的唯一组装合作伙伴，但这篇新报道再次重申了这一点说法。

IT之家援引该媒体报道，立讯精密自 2011 年开始为苹果的 iPhone 制造连接器以来，双方的合作快速发展，并逐步建立了稳定的合作关系。

在苹果研发 Vision Pro 头显期间，立讯和苹果展开了密切合作，解决了研发、制造该头显的很多问题。

报道中引用了一位匿名供应链员工的观点，他认为立讯之所以能得到苹果的肯定，其中一个重要原因是立讯可以满足苹果公司提出的各种“疯狂”想法，而且有技术、有能力推进。

立讯精密全称是立讯精密工业股份有限公司，是中国的精密制造业公司，业务主要为消费电子，此外涉及通信及汽车等领域。立讯精密总部位于广东省深圳市宝安区，于深交所上市。董事长及总经理为创始人王来春。

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