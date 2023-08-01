英特尔发布 4577 显卡驱动，增加对锐炫 A570M、A530M 的支持

IT之家 8 月 1 日消息，英特尔推出了新的 Intel Arc 31.0.101.4577 WHQL 驱动，主要新增了对即将上市的锐炫 A570M 和 A530M 移动独立显卡的支持，此外还解决了在使用移动 Arc 显卡的系统上运行《F1 23 》游戏时，切换到 DirectX 12 模式会导致游戏崩溃的问题。

以下是该驱动程序的完整更新日志：

驱动程序版本：31.0.101.4577 WHQL

日期：2023 年 7 月 31 日

亮点：

支持英特尔 Arc A570M 和 A530M 显卡。

修复问题：

英特尔 Arc 显卡产品：在某些配备英特尔 Arc A 系列显卡的笔记本电脑上，F1 23（DX12）可能会出现应用程序崩溃。

已知问题：

英特尔锐炫显卡产品

《古墓丽影：暗影》(DX11) 加载到游戏菜单后可能会遇到应用程序崩溃的情况。

从睡眠状态唤醒时系统可能会挂起，可能需要重新启动系统才能恢复。

GPU 硬件加速可能无法用于某些版本的 Adobe Premiere Pro 的媒体播放和编码。

Topaz Video AI 在使用某些模型进行视频增强时可能会遇到错误。

当启用硬件光线追踪时，Blender 3.6 可能会在渲染操作期间遇到应用程序崩溃。

Adobe After Effects 在渲染操作期间可能会遇到应用程序崩溃。

英特尔酷睿处理器产品：

《使命召唤：战区 2.0》(DX12) 可能会在某些光源（例如火）下出现画面破损。

英特尔 Arc Control 已知问题：

在某些游戏中使用 Arc Control Studio 录屏可能会错误地生成多个视频文件。

安装 Intel Arc Control 后，系统在系统睡眠或休眠期间的功耗可能会略高于预期。

在桌面和覆盖模式之间切换时，相机屏幕预览可能会错误地保留。

使用 HDMI 显示连接时，显示页面中的“连接器”类型可能会错误地显示 DP。

在打开录屏 / 亮点 / 广播切换的电源事件后，可能会出现“流已结束”弹出窗口。

英特尔 Arc Control Performance Tuning（测试版）：

英特尔 Arc Control Performance Tuning 目前处于测试阶段。因此，性能和功能可能会出现意外的情况。英特尔将在未来版本中继续完善性能调优软件。

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