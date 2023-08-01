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英特尔发布 4577 显卡驱动，增加对锐炫 A570M、A530M 的支持

2023/8/1 8:11:40 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 8 月 1 日消息，英特尔推出了新的 Intel Arc 31.0.101.4577 WHQL 驱动，主要新增了对即将上市的锐炫 A570M 和 A530M 移动独立显卡的支持，此外还解决了在使用移动 Arc 显卡的系统上运行《F1 23 》游戏时，切换到 DirectX 12 模式会导致游戏崩溃的问题。

以下是该驱动程序的完整更新日志：

驱动程序版本：31.0.101.4577 WHQL

日期：2023 年 7 月 31 日

亮点：

支持英特尔 Arc A570M 和 A530M 显卡。

修复问题：

英特尔 Arc 显卡产品：在某些配备英特尔 Arc A 系列显卡的笔记本电脑上，F1 23（DX12）可能会出现应用程序崩溃。

已知问题：

英特尔锐炫显卡产品

  • 《古墓丽影：暗影》(DX11) 加载到游戏菜单后可能会遇到应用程序崩溃的情况。

  • 从睡眠状态唤醒时系统可能会挂起，可能需要重新启动系统才能恢复。

  • GPU 硬件加速可能无法用于某些版本的 Adobe Premiere Pro 的媒体播放和编码。

  • Topaz Video AI 在使用某些模型进行视频增强时可能会遇到错误。

  • 当启用硬件光线追踪时，Blender 3.6 可能会在渲染操作期间遇到应用程序崩溃。

  • Adobe After Effects 在渲染操作期间可能会遇到应用程序崩溃。

英特尔酷睿处理器产品：

  • 《使命召唤：战区 2.0》(DX12) 可能会在某些光源（例如火）下出现画面破损。

英特尔 Arc Control 已知问题：

  • 在某些游戏中使用 Arc Control Studio 录屏可能会错误地生成多个视频文件。

  • 安装 Intel Arc Control 后，系统在系统睡眠或休眠期间的功耗可能会略高于预期。

  • 在桌面和覆盖模式之间切换时，相机屏幕预览可能会错误地保留。

  • 使用 HDMI 显示连接时，显示页面中的“连接器”类型可能会错误地显示 DP。

  • 在打开录屏 / 亮点 / 广播切换的电源事件后，可能会出现“流已结束”弹出窗口。

英特尔 Arc Control Performance Tuning（测试版）：

  • 英特尔 Arc Control Performance Tuning 目前处于测试阶段。因此，性能和功能可能会出现意外的情况。英特尔将在未来版本中继续完善性能调优软件。

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关键词：英特尔驱动

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