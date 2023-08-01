微软邀请 Microsoft 365 商业用户，测试视频编辑器 Clipchamp

IT之家 8 月 1 日消息，微软近日宣布即将面向 Microsoft 365 商业用户，开放 Clipchamp 应用，邀请用户通过该应用来编辑视频。

微软于 2021 年收购 Clipchamp，随后开始逐步整合到 Microsoft 365 中。微软此前仅面向微软个人用户开放，而微软表示将会在未来几周内，邀请 Microsoft 365 商业用户进行测试。

Clipchamp 的图像和视频效果和滤镜库目前提供 57 个滤镜，其中包括温暖乡村、梦境、柔和黑白、冬季日落、冷色调和日出等 9 个被列为高级滤镜。

Clipchamp 是由澳大利亚公司 Clipchamp Pty Ltd 开发的在线视频编辑工具。它是一种非线性编辑软件，允许用户在 Internet 浏览器窗口中导入，编辑和导出视听材料。

微软官方将其定义为“可帮助你创作内容的智能工具”，IT之家在此附上官方介绍亮点如下：

自动生成字幕

自动生成 140 种语言的高度准确的字幕。我们的语音转文本技术可准确转录视频的音频，只需几分钟即可将其转换为可读字幕。

文本转语音

只需单击一下即可将文本转换为语音。选择语言，更改语音、音调、表达方式和语速，以准确复制各种自然声音。

调整视频大小

更改视频纵横比以适应任何平台。添加背景色和模糊效果以填充视频周围的空白，或裁剪镜头以填充整个屏幕。

演讲者指导

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