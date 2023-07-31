Square Enix：除了《最终幻想 14》，还要将更多游戏带到微软 Xbox 平台上

IT之家 7 月 31 日消息，Square Enix 此前因“理念不合”与微软关系闹僵，导致其《最终幻想像素重制版》游戏并未登陆微软 Xbox 平台。而 Square Enix 目前似乎已经与微软修复了关系。

IT之家曾报道，Square Enix 此前宣称，《最终幻想 14》 将在明年春季登陆微软 Xbox 平台，并支持跨平台联机。

而如今 Square Enix 更进一步，据 IGN 报道，Square Enix 的 CEO 桐生隆司发表声明，表示“除了《最终幻想 14》，我们还要将更多游戏带到微软 Xbox 平台上”：

作为 Square Enix 的执行官，我希望继续为世界各地的粉丝提供精彩的游戏，只要有可能，我们计划将我们的更多游戏继续带到 Xbox 平台上，供世界各地的玩家游玩，我们非常期待与 Xbox 团队的密切合作。

▲ 图源 《最终幻想 14》粉丝节 官方海报

而在日前进行的《最终幻想 14》粉丝节中，微软 Xbox 负责人斯宾塞表示，微软也正在积极参与将《最终幻想 14》引入 Xbox 的工作，斯宾塞本人称，“这是微软与 Square Enix 关系中的‘重大时刻’”。

据悉，Xbox Series X 版本的《最终幻想 14》将支持 4K 分辨率，公开测试版将与游戏的 6.5 版本更新一起发布，Xbox Series X / S 版本的《最终幻想 14》都将提供完整的跨平台游戏。

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