戴尔宣布与英伟达合作推出生成式 AI 解决方案，帮助企业升级

IT之家 8 月 1 日消息，戴尔科技集团官方宣布，将与英伟达合作推出生成式人工智能解决方案，帮助客户在本地快速安全地构建生成式人工智能（GenAI） 模型，以加速改进成果并推动新的智能水平。

▲ 图源戴尔官网，下同

IT之家从官方新闻稿了解到，新的戴尔人工智能解决方案扩展了该公司于 5 月份发布的 Project Helix 公告，涵盖 IT 基础架构、PC 和专业服务，采用具有大型语言模型 （LLM） 的全栈 GenAI，无论组织处于 GenAI 开发的哪个阶段，都可以满足他们的要求。这些解决方案可帮助各种规模和各行各业的组织“安全地转型并交付更好的结果”。

戴尔在新闻稿中写道，与英伟达合作的产品经过优化，可加快在企业中部署模块化、安全和可扩展性。

该解决方案可帮助客户使用自己的数据生成更高质量、更快速的价值实现预测和决策。借助全面的经过验证的推理方法，组织可以快速部署 GenAI 项目并扩展应用程序，以转变关键领域的流程，例如客户运营、内容创建和管理、软件开发和销售。

戴尔科技集团副董事长兼联合首席运营官 Jeff Clarke 在最近的投资者电话会议上表示：“无论大小客户，都在使用自己的数据和业务环境来训练、微调和推理戴尔基础架构解决方案，以有效且高效地将高级 AI 整合到其核心业务流程中。”

英伟达企业计算副总裁 Manuvir Das 称：“戴尔科技集团和英伟达正在建立长期的合作关系，使组织能够利用此功能更好地为客户服务，更全面地支持员工并推动整个运营的创新。”

据戴尔透露，与英伟达合作的 GenAI 项目目前已通过传统渠道和戴尔 APEX 在全球范围内提供。

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