英特尔悄然推出锐炫 A570M 和 A530M 移动显卡

IT之家 8 月 1 日消息，英特尔今日扩展了其独立移动显卡锐炫 Alchemist 系列，新增了两款型号：锐炫 A570M 和 A530M。

IT之家注意到，英特尔去年发布了多款移动锐炫 Alchemist 显卡，包括 A770M、A730M、A550M、A370M 和 A350M。新的锐炫 A570M 和 A530M 也使用 PCIe 4.0 x8 接口，与往常一样，英特尔并没有对此次发布做太多宣传。

英特尔没有透露锐炫 A570M 或 A530M 内部的芯片，不过可能使用与锐炫 A550M 相同的 ACM-G10（DG2-512）芯片。ACM-G10 芯片由台积电 6nm 工艺制造，面积为 406 平方毫米，拥有 217 亿个晶体管，比英伟达的 GA104 芯片和 AMD 的 Navi 22 芯片都要大。ACM-G10 基于 Xe HPG 微架构，已用于多款锐炫 Alchemist SKU，包括桌面旗舰锐炫 A770。

锐炫 A570M 拥有 16 个 Xe 核心，相当于 256 个执行单元，与锐炫 A550M 完全相同，还拥有类似数量的 XMX 引擎和 Xe 矢量引擎。锐炫 A570M 还有 16 个光线追踪单元。锐炫 A570M 的 TGP 标注为 75W 至 95W，拥有 1300 MHz 的时钟速度，是高频版的锐炫 A550M。

锐炫 A530M 则削减了 ACM-G10 芯片，只有 12 个 Xe 核心，比锐炫 A550M 少 4 个，相当于 192 个执行单元，拥有 XMX 引擎和 Xe 矢量引擎。锐炫 A530M TGP 为 65W 至 95W ，并与锐炫 A570M 拥有相同的时钟速度。

英特尔没有公开锐炫 A570M 或 A530M 的内存配置。锐炫 A550M 配备了 6GB 14 Gbps 的 GDDR6 内存。由于受到 128 位内存接口的限制，锐炫 A550M 提供了 224 GB/s的内存带宽。因此，锐炫 A570M 应该拥有更高的内存带宽，而锐炫 A530M 可能会更少，不过具体数字仍然是一个谜。

当英特尔首次揭开移动锐炫 A 系列的面纱时，路线图上只有五款型号：锐炫 A350M、A370M、A550M、A730M 和 A770M，该芯片制造商后来又增加了锐炫 A530M 和 A570M。 目前还不清楚这是否是最后一批 Alchemist 产品，或许还可能会有锐炫 A330M 或 A750M。

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