441 格地块、159 平方千米，《都市：天际线 2》游戏地图面积是前作 5 倍

IT之家 8 月 1 日消息，游戏开发商 Colossal Order 近日公布了第 7 期开发者日志，表示《都市：天际线 2》游戏可玩地图地块为 441 格，面积为 159 平方千米，大约是前作的 5 倍。

IT之家在此附上开发者日志内容如下：

面积：

前作中可玩区域为 5x5 的地块，其中 9 块在解锁全部后可以购买。地图每个地块长宽均为 1.92 千米，因而可玩区域总面积为 92.16 平方千米，城市建筑用地面积最大为 33.18 平方千米。

《都市：天际线 2》则不同。首先，单个地图地块面积比前作小得多，大约为前作的三分之一，但几乎可以解锁所有地块，总共可达 441 格之多。这样一来，可玩地图面积就有 159 平方千米，大约是前作的 5 倍。

另外，地图地块不需要相互连接，所以游戏允许玩家建设彼此分离的袖珍小城镇，还可以购买一连串地块一路通往地图边缘，在边缘创建新的外部连接。

地图高度上限也显著提高，因而你的理想之城外形可以更自由多变。

主题：

前作中，主题决定地图的自然环境，每个主题有预先决定的设定。

《都市：天际线 2》中的主题则是道路和建筑物的风格，创建新地图时有欧洲和北美两个主题可选。

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