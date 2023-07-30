Windows 上 Xbox 主机小帮手 8 月 28 日停用，由 Xbox 应用取代

IT之家 7 月 30 日消息，微软 Xbox 发公告宣布，将于 8 月 28 日弃用 Windows 上的 Xbox 主机小帮手应用，转移到 Xbox 应用程序。
IT之家注意到，Windows 版 Xbox 应用是可在 Windows 设备上玩游戏和管理电脑游戏内容的位置。无论用户是 Xbox Game Pass 还是 PC 版 Game Pass 会员，或者已从 Microsoft Store 购买游戏，都可在应用中玩游戏。
管理 Xbox 档案：更改玩家图片、在线状态、隐私设置等。
Xbox Game Pass：访问 100 多款高质量游戏，包括标志性的 Bethesda 游戏、当天发布的新游戏和 EA Play。
Microsoft 官方商城：从 Microsoft Store 购买的游戏已准备好从 Xbox 应用安装。
Xbox Social：连接好友并与之聊天，链接社交媒体帐户，发起或加入群，并根据你玩的游戏查看社区中发生的事情。
Xbox 云游戏：Xbox Game Pass Ultimate 会员可以立即开始在云中玩 Xbox 主机游戏，无需安装。
远程游戏：直接在 Windows 设备上从 Xbox 主机玩游戏。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。