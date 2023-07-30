Windows 上 Xbox 主机小帮手 8 月 28 日停用，由 Xbox 应用取代

IT之家 7 月 30 日消息，微软 Xbox 发公告宣布，将于 8 月 28 日弃用 Windows 上的 Xbox 主机小帮手应用，转移到 Xbox 应用程序。

IT之家注意到，Windows 版 Xbox 应用是可在 Windows 设备上玩游戏和管理电脑游戏内容的位置。无论用户是 Xbox Game Pass 还是 PC 版 Game Pass 会员，或者已从 Microsoft Store 购买游戏，都可在应用中玩游戏。

管理 Xbox 档案 ：更改玩家图片、在线状态、隐私设置等。

Xbox Game Pass ：访问 100 多款高质量游戏，包括标志性的 Bethesda 游戏、当天发布的新游戏和 EA Play。

Microsoft 官方商城 ：从 Microsoft Store 购买的游戏已准备好从 Xbox 应用安装。

Xbox Social ：连接好友并与之聊天，链接社交媒体帐户，发起或加入群，并根据你玩的游戏查看社区中发生的事情。

Xbox 云游戏 ：Xbox Game Pass Ultimate 会员可以立即开始在云中玩 Xbox 主机游戏，无需安装。

远程游戏：直接在 Windows 设备上从 Xbox 主机玩游戏。

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