零跑 C 系列部分车型降价，最高降幅达 2 万元

IT之家 8 月 1 日消息，零跑汽车宣布旗下 C 系列部分车型降价，包含两款 C11 车型以及三款 C01 车型，IT之家注意到，其中 C01 车型最高降幅达到 2 万元。

这是零跑汽车在今年 6 月份交付了 13209 辆新车后，为进一步提升市场竞争力而采取的一项举措。

据了解，零跑 C 系列是零跑汽车的主力产品，本次降价调整后，零跑 C 系列部分车型的售价如下：

零跑 C11 650 智享版：原售 19.98 万元，现售 18.98 万元，降价 1 万元；

零跑 C11 580 四驱性能版：原售 21.98 万元，现售 20.98 万元，降价 1 万元；

零跑 C01 606 智享版：原售 18.98 万元，现售 17.38 万元，降价 1.6 万元；

零跑 C01 717 智享版：原售 21.68 万元，现售 19.68 万元，降价 2 万元；

零跑 C01 630 四驱性能版：原售 22.88 万元，现售 20.88 万元，降价 2 万元。

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