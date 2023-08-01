日本“埃普西隆 S”火箭发动机试车爆炸调查结果公布：外壳过热导致

IT之家 8 月 1 日消息，据多家日本媒体 7 月 14 日报道，日本新型火箭“埃普西隆 S（イプシロン S）”的发动机当天在接受燃烧试验时发生爆炸。

半个月过去了，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）于 7 月 31 日公布了埃普西隆 S 火箭 2 级发动机地面燃烧试验调查情况，初步解释了此次爆炸的原因。

IT之家从 JAXA 官方披露的调查结果中发现，目前分析认为，由于某种原因，对发动机壳体施加了热过大的负荷，结构部件超过了维持强度的允许温度而达到破坏的可能性很高。JAXA 表示将继续进行详细的调查。

此外，发动机外壳过热可能是源于内部推进剂燃烧异常或外壳与推进剂之间隔热材料隔热不良。JAXA 今后将进一步调查推进剂与发动机外壳的设计、制造以及组装是否存在问题。

据IT之家此前报道，“埃普西隆”是日本主力火箭之一，这是一款固体燃料火箭，于 2013 年首次发射。该火箭已进行过 6 次发射，最后一次于 2022 年 10 月 12 日发射失败自毁。

正在研制的“埃普西隆 S”是火箭“埃普西隆”的改良版，计划明年首次发射，全长约 27 米，发射能力得到提升，卫星发射高度可达 700 公里左右，比“埃普西隆”高约 200 公里，目前尚不清楚本次爆炸是否会影响到首飞。

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