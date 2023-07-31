Meta 成立第一方游戏工作室 Ouro Interactive，试图挽救元宇宙业务

IT之家 7 月 31 日消息，由于 VR 平台普及速度慢于预期，Meta 的元宇宙业务“地平线世界”（Horizon Worlds）自上线以来的表现一直都不太理想。Metaverse 副总裁 Vishal Shah 近日接受 Lowpass 技术通讯专访时表示，为了让“地平线世界”更受瞩目，Meta 已经成立了一个名为 Ouro Interactive 的内部工作室，专注于制作第一方虚拟游戏。

▲ Super Rumble（图源 Meta 官网）

该工作室的第一款 VR 产品是一款名为《Super Rumble》的射击游戏，它比基于 Horizon Worlds 构建的其他 VR 游戏拥有更好的图形和拟真度。Shah 表示，这款游戏也将成为 Meta 计划在最终推出“地平线世界”移动版本时测试的首批 VR 游戏之一。

Shah 表示，随着 Meta 构建新的“地平线世界”，预计会有更多游戏首次亮相。他解释说，Meta 还改进了 VR 平台的基础设施，以支持更高质量和更复杂的游戏，并为第三方开发者提供更多工具。

Shah 还称，Meta 的“地平线世界”移动版本将成为智能手机和 Quest VR 头显之间的桥梁：“我们正在从一个只使用 VR 的世界走向一个首先使用 VR 的世界。”

IT之家此前报道，《地平线世界》对于 Meta 来说并不是一个成功的项目。去年 10 月外媒报道称该平台用户不足 20 万。而相比之下，Meta 最近推出的社交平台 Threads 用户数天内就突破了 1 亿。

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