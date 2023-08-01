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英特尔 Lunar Lake iGPU 信息曝光，最多 64 个 Battlemage Xe2 EU

2023/8/1 12:14:12 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 1 日消息，消息源 Bionic_Squash 近日分享了英特尔尚未公布的 Lunar Lake iGPU 集显规格，预估将会在 Arrow Lake 之后发布。

消息称英特尔 Lunar Lake iGPU 将基于 Battlemage 'Xe2' 架构，最高可以实现 64 EU，明显低于 Meteor Lake 的 128 EU。

英特尔计划在 2024 年或者 2025 年推出 Lunar Lake，应该使用英特尔 18A 工艺节点。

MLID 此前表示 Lunar Lake 中的 P 核将会基于 Lion Cove+ 核心，而 E 核将会基于 Skymont 核心。

Lunar Lake 将在其 iGPU 中使用代号为“Battlemage”的 Alchemist-next 架构，应该看到最多 64 个 Xe 2 执行单元（EU）。

Lunar Lake 由于 Battlemage 会像 Ponte Vecchio 一样迁移到 SIMD16。IT之家注：由于每个 Xe-Core 将包含 8 个向量引擎（EU），而非在 Alchemist Arc 中看到的 16 个，因此 Xe-Core 的数量依然为 8。

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关键词：英特尔

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