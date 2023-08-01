美国一公司也宣称研发出室温超导体，已获得专利

IT之家 8 月 1 日消息，近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个常压室温超导体，关于该研究的真假目前还未有定论，现在又有一家美国公司也宣称发现了室温超导体，并且已经获得相关专利。

位于美国佛罗里达州的 Taj Quantum 公司发布公告称，该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利，这可能意味着该材料将进入生产阶段。

Taj Quantum 公司的首席执行官 Paul Lilly 表示：“我们很高兴地宣布，我们终于获得了我们的室温 II 型超导体专利。”

IT之家注意到，这项专利的专利号为 17249094，于上周授予 Taj Quantum 公司，该专利描述了一种 II 型超导体，该超导体具有穿孔碳基材料，至少在一个表面上涂有活化剂，活化剂是一种非极性液体。Taj Quantum 公司称，此 II 型超导材料可以在从-100°F（-73°C）到 302°F（150°C）的广泛温度范围内工作。不过该材料还没有经过同行评审或第三方实验室评估，也没有提供性能数据，该公司表示正在努力解决这些问题。

室温超导材料是物理学界长期追求的目标，因为它们可以在没有电阻的情况下传输电流，从而为电子、能源、交通等领域带来革命性的变化。目前已知的超导材料都需要在极低温度下才能工作，这大大限制了它们的应用范围。

Lilly 说：“我们处于一种奇怪的位置，拥有一项可能在许多领域具有革命性意义的技术的专利。我们最不想做的事情就是阻碍进一步的科学发展。我们正在与我们的律师合作制定一种方法，让大学和非营利组织能够开源我们的技术，同时保留与衍生技术赚钱相关的权利，而不会给这些技术增加负担。这是一条我们需要走好的细线。”

该公司于 2018 年成立，最初名为 LGC，并与美国军方和大型企业签订了视频编码和加密等领域的合同。该公司的联合发明人 John Wood 说：“我们生活在一个令人兴奋的时代，在各种领域都有新的发现。”

该公司称，将在未来几天和几周内公布更多信息、图表、视频和图像。该公司还表示，将招聘新的科学团队，并建立相关的实验室和生产设施，以期在未来十年内将超导技术应用到日常电子产品中。

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