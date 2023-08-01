传音旗下 TECNO 推出 SPARK 10 Pro Magic Magenta 款手机，首发科技夜光皮革技术

IT之家 8 月 1 日消息，传音旗下旗舰创新科技品牌 TECNO 昨日推出了 SPARK 10 Pro Magic Magenta 款手机，官方称该机采用行业首创科技夜光皮革技术，首次在有机硅素皮外壳上成功实现夜光变色效果。

SPARK 10 Pro Magic Magenta 款采用“科技夜光皮革”技术，通过其有机硅皮革对光线的吸收和转换，实现在暗光环境下绚丽的荧光转变。此技术是继 TECNO 变色龙虹彩技术、CAMON 20 Mr Doodle 特别版的月色变相工艺，及 CAMON 19 Pro 蒙德里安款的光致变色之后，TECNO 在变色技术领域取得的最新成果。

官方称，这一荧光效果历经了 60 多轮的校对和 1200 多次样品的调整后形成，变色原理源于机身外壳的先进三层设计 —— 底色层采用 4 次红白油墨丝印，打造活力碰撞底色；核心层经过 3 次夜光油墨和 4 次科技涂层处理，增加个性夜光效果；装饰层采用透明有机硅皮革，凸显非凡夜光效果。

TECNO 还称，装饰层的透明有机硅皮革一方面凸显了极具视觉冲击力的洋红色，另一方面触感更亲肤，实现质感大升级。有机硅皮革质地高级，具有防汗、防刮和防腐的优点。此外，这种材质环保且易于清洁，抗污耐用。

此外IT之家注意到，与 SPARK 10 Pro Magic Magenta 款一同推出的还有 SPARK 10 洋红款和 SPARK 10C 橙色款。

配置方面，Magic Magenta 款延续了 SPARK 10 Pro 的优秀自拍功能，拥有 3200 万像素超清前置主摄、可调节亮度的双柔光灯及智能 AI 模式。该机还配备联发科 Helio G88 处理器，辅以 256GB ROM 和 16GB RAM。该机采用 6.8 英寸 FHD 显示屏，具有 90Hz 刷新率，支持 DCI-P3 色域，配备 5000mAh 电池和 18W 快速充电。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。