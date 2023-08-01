多个 AIGC 应用在苹果应用商店下架，接近监管人士称包含数据采集和使用不够规范等问题

IT之家 8 月 1 日消息，包括讯飞星火在内的多个 AIGC 相关 App，于今日（1 日）凌晨在苹果应用商店下架。

据《科创板日报》从接近监管部门的权威人士处了解到，相关 App 下架主因是 8 月 15 日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，下架的 App 在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。据相关 App 开发者收到的苹果审核信息显示，深度合成技术（DST）和生成式人工智能服务（包括 ChatGPT）有相应的监管措施，DST 必须满足在中国运营的许可要求，包括获得许可证。根据审核，下架应用与 ChatGPT 相关，但没有获得在中国运营所需的许可证。

IT之家注意到，本月早些时候国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），《办法》提出国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范，明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等。

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