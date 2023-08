罗德 RØDE 推出 Wireless ME TX 麦克风无线发射器，国行价 695 元

IT之家 8 月 1 日消息,麦克风品牌罗德 RØDE 宣布了一款 Wireless ME TX 无线发射器新品,国行价 695 元。

Wireless ME TX 是一款超小型的无线发射器,配备了一个 3.5mm TRS 输入,可连接外部麦克风,如领夹麦克风或 VideoMics,同时还有内置全向麦克风。

Wireless ME TX 搭载 GainAssist「增益辅助」技术,该产品需要搭配 RØDE Series IV 接收器(如 Wireless ME RX、Wireless GO II RX、RØDECaster Pro II 或 RØDECaster Duo)一起使用。

IT之家附 RØDE Wireless ME TX 产品亮点:

Series IV 2.4 GHz 数字传输,超过 100 米的清晰录音范围

智能 GainAssist 技术可实时调整音量级别

内置全向麦克风

3.5mm TRS 输入,连接外部领夹麦克风或 VideoMic 系列机顶麦克风

内置可充电锂电池,最长续航时间达 7 小时

RØDE Wireless ME 发射器(TX)现已发售,国内官方售价 695 元。

