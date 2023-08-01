机械革命新款无界 14 Pro 笔记本上架：i5-13500H + 2.8K 120Hz 屏，首发 3799 元

IT之家 8 月 1 日消息，机械革命今年 6 月份推出了新款无界 14 Pro 轻薄本，搭载 i7-12650H 标压处理器，采用全新模具，首发 3799 元。现在，官方又推出了一款 i5-13500H 配置，首发价同样是 3799 元。

IT之家整理机械革命无界 14 Pro 规格如下：

官方表示，无界 14 Pro 轻薄本采用了一款全新的模具，不仅沿袭了无界系列传统的轻薄便携，在做工上也达到了业界顶尖水准。表面经过非常精细的阳极氧化喷砂工艺处理，手感如同婴儿肌肤般顺滑。同时新一代模具还带来了 180 度的屏幕开合角度，能够实现完全放平于桌面，便于与他人进行屏幕内容分享。

这款笔记本采用了 120Hz 2.8K 高色域屏，配备 16GB 内存以及 1TB 固态硬盘，提供了第二个 M.2 拓展接口，内置 60Wh 电池，USB-C 接口支持 100W 快充。

新配置搭载 i5-13500H，其有 45 瓦以上的功耗设计，核心数量上也达到了 4P+8E，共 12 核心 16 线程。

官方图：

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